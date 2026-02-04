Bewaffnet und maskiert: Jugendliche überfielen Burschen in Wohnung

Mehrere Jugendliche stehen im Verdacht, am Montag vergangener Woche gegen 21:30 Uhr einen 16-jährigen Österreicher in dessen Wohnung in Innsbruck mit einem Klappmesser zur Herausgabe von Bargeld bzw. Suchtmitteln genötigt zu haben. Das teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.

Die teils maskierten männlichen Beschuldigten hätten dem Opfer Schläge gegen Kopf und Oberkörper versetzt. Da die Täter aber weder an Bargeld noch Drogen kamen, wurden diverse Kleidungsstücke sowie der Personalausweis des 16-Jährigen geraubt. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.