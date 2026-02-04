Bewaffnet und maskiert: Jugendliche überfielen Burschen in Wohnung
Mehrere Jugendliche stehen im Verdacht, am Montag vergangener Woche gegen 21:30 Uhr einen 16-jährigen Österreicher in dessen Wohnung in Innsbruck mit einem Klappmesser zur Herausgabe von Bargeld bzw. Suchtmitteln genötigt zu haben. Das teilte die Landespolizeidirektion am Mittwoch mit.
Die teils maskierten männlichen Beschuldigten hätten dem Opfer Schläge gegen Kopf und Oberkörper versetzt. Da die Täter aber weder an Bargeld noch Drogen kamen, wurden diverse Kleidungsstücke sowie der Personalausweis des 16-Jährigen geraubt. Der Jugendliche erlitt leichte Verletzungen.
Im Zuge der Fahndung wurde noch in der Nacht ein 17-jähriger Türke im Bereich des Innsbrucker Hauptbahnhofes festgenommen. Er war im Besitz der geraubten Gegenstände.
Zwei Mädchen Teil der Gruppe
Die weiteren Mittäter – eine 14-jährige Serbin, eine 17-jährige Österreicherin sowie ein 17-jähriger Kroate – konnten durch Ermittlungen des LKA Tirol identifiziert und festgenommen werden. Die beiden weiblichen Jugendlichen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck inzwischen aus der Haft entlassen.
Die beiden 17-jährigen männlichen Beschuldigten wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.
