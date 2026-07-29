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Tirol

Drei Jugendliche beraubten Seniorinnen in Innsbruck

Den beiden Frauen wurden ihre Hand- und Geldtaschen gestohlen. Die Polizei nahm die Verdächtigen fest.
29.07.2026, 11:34

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Im Fall von zwei Hand- bzw. Geldtaschenraubüberfällen Ende Juli in Innsbruck hat die Polizei im Zuge einer Fahndung drei Verdächtige festgenommen. Dabei handelte es sich um einen 15-Jährigen mit ungeklärter Herkunft, einen 17-jährigen Türken und einen 16-jährigen Syrer. Die drei Jugendlichen wurden in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Exekutive am Mittwoch.

Brutale Attacke vor Lokal: Polizei fahndet nach drei Männern

Am 24. Juli hatten zwei vorerst unbekannte Täter - im Verdacht standen der 15- und der 17-Jährige - einer auf einer Bank in der Innsbrucker Gumppstraße sitzenden 91-Jährigen die Handtasche geraubt. Darin befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Am Tag darauf fragten drei vorerst Unbekannte in der Innsbrucker Reut-Nicolussi-Straße eine 87-Jährige nach einer Zwei-Euro-Münze. Als diese ihre Geldtasche in die Hand nahm, entrissen ihr die Täter diese und flüchteten, woraufhin eine Fahndung eingeleitet wurde.

Innsbruck
Agenturen  | 

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