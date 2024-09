Alarm in Innsbruck: Küche ging in Flammen auf

Eine Küche in einer Wohnung im Stadtteil Hötting der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck ist Freitagfrüh in Brand geraten. Die Wohnung wurde dabei schwer beschädigt, Berufsfeuerwehr Innsbruck und Freiwillige Feuerwehr Hötting brachten die Flammen schließlich unter Kontrolle, teilte die Polizei am Samstag mit.