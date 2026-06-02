Innsbrucker Massagestudios als illegale Bordelle aufgeflogen

Zwei Massagestudios in Innsbruck sind mutmaßlich als illegale Bordelle geführt worden. Zwei Frauen aus Bulgarien im Alter von 42 und 48 Jahren standen in Verdacht, ein Studio betrieben, Frauen aus dem Ausland nach Tirol gebracht und ihnen Geld aus ihren Einnahmen aus der Prostitution abgenommen zu haben.

Dabei sollen sie Hilfe von einem 80-jährigen Österreicher und einem 65-jährigen Spanier gehabt haben. Eine 75-jährige Österreicherin soll das zweite Studio betrieben haben.