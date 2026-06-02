Offenbar 50 Kilogramm Cannabis verkauft: Salzburger in Haft

Ein 30-jähriger Salzburger soll durch den Verkauf von rund 50 Kilogramm selbst produziertem Cannabis rund 50.000 Euro erwirtschaftet haben. Laut Polizei wurden in der Wohnung des Flachgauers und seiner 29-jährigen Lebensgefährtin im Dezember 2025 bei einer Hausdurchsuchung 13 Kilo Cannabiskraut sowie Cannabisharz und Cannabisöl sichergestellt.

In einer angrenzenden Scheune befanden sich sieben Aufzuchtzelte, das Suchtmittel hatte ein Polizeidiensthund erschnüffelt.

Der Flachgauer wurde festgenommen. Er befindet sich derzeit in der Justizanstalt Salzburg in Haft.