Innsbruck-Wahl: Bürgermeister prüft rechtliche Schritte wegen FPÖ-Plakat

Im Innsbrucker Gemeinderatswahlkampf sorgt ein FPÖ-Plakat für Unmut bei den Grünen von Bürgermeister Georg Willi. Auf dem Plakat ist zu lesen: „Es gibt viele Probleme, die gelöst werden müssen. Eines davon heißt Georg Willi.“

Die Grünen sprachen von „bodenlosen blauen Wahlplakaten“. Willi kündigte an, sich rechtliche Schritte vorzubehalten und diese bereits zu prüfen. Die Freiheitlichen blieben bei ihrer Diktion: „Das 'Problem Georg Willi' spürt jeder Innsbrucker täglich“.

Willi zeigt sich betroffen

„Da schreibt eine Partei in riesigen Buchstaben auf ein Plakat, dass deine Person ein Problem sei, das es zu lösen zu gelte. Das macht schon was mit einem und nicht nur mit mir, auch mit anderen und mit dem Klima in der Stadt“, äußerte sich Willi in einer Parteiaussendung über seinen Gefühlszustand.

In Innsbruck darf seit dem vergangenen Wochenende plakatiert werden. Der Grüne-Landeschef Gebi Mair hatte bereits am Montag ein Foto des Plakats auf X (vormals Twitter) veröffentlicht und von "Hetze gegen einzelne Menschen" durch die FPÖ gesprochen