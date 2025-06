Parteikassen: Innsbruck fordert schärfere Gesetze für Gemeinden

796.000 Euro erhalten die im 40-köpfigen Innsbrucker Gemeinderat vertretenen Listen jedes Jahr an Parteienförderung . Das sind 19.900 Euro pro Mandatar. Wie dieses Geld verwendet wird, war bisher völlig undurchschaubar. Das will die Koaliton von Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber (JA) mit Grünen und SPÖ nun ändern.

"Gläserne Parteikassen müssen Standard werden", forderte SPÖ-Klubobmann Benjamin Plach am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, bei der die neue Regelung präsentiert wurde. Sie soll am Donnerstag im Innsbrucker Gemeinderat beschlossen werden.

Dabei hätte man sich weitreichendere Regelungen gewünscht, versicherten Plach und die Klubobleute Julia Payr (JA) und Dejan Lukovic (Grüne). Um etwa auf Gemeindeebene Obergrenzen für die Kosten von Wahlkämpfen einzuziehen oder die dabei verwendeten Mittel mit Berichtspflichten transparent zu machen, brauche es Landesgesetze.

"Es fehlen auch die gesetzlichen Bestimmungen, um sich die Einnahmenseite anzuschauen", sagt Plach zum heißen Thema Parteispenden. Spenden an Gemeinderatsfraktionen, die Teil von im Landtag, Nationalrat oder EU-Parlament vertreten Parteien sind, fließen zwar in die Rechenschaftsberichte an den Bundesrechnungshof ein.

Eine Grauzone im Parteienspektrum

Aber gerade Innsbruck zeigt, dass auch als Vereine organisierte Listen nicht nur den Sprung in den Gemeinderat schaffen, sondern auch das Bürgermeisteramt erobern können. "Dieser Beschluss macht die Politik transparenter", so Payr von der Liste des Stadtchefs, der sich von der ÖVP abgespalten hat und mit eigener Bewegung reüssierte.