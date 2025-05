Warum die ehemaligen Koalitionsparteien über 150.000 Euro Strafe zahlen sollen

Der Unabhängige Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) hat empfindliche Strafen gegen ÖVP, Neos und Grüne vor allem wegen verbotener Parteispenden verhängt. Am schlimmsten traf es die Grünen, die über 100.000 Euro berappen müssen. Alle drei Parteien haben eine Beschwerde angekündigt. Gemeinsam mit der SPÖ strebt man eine klärende rechtliche Neuregelung an.

Basis der Strafen ist ein Rechnungshof-Bericht aus dem Vorjahr, der sich mit diversen Social Media-Accounts in Regierungsbüros beschäftigte. Dass Mitarbeiter der Ressorts auch parteipolitischen Content verfassten, sah der Rechnungshof als unzulässige Parteispende an. Dem schloss sich nun der UPTS an und verhängte die Bußen.

Nehammer-Seiten bringen 50.000 Euro-Strafe

Betroffen ist die ÖVP über die Social Media-Aktivitäten des ehemaligen Bundeskanzlers Karl Nehammer. Hier stellt der Senat in seiner der APA vorliegenden Entscheidung fest, dass es eine Übernahme von Personalkosten für die von der ÖVP als Medieninhaberin betriebenen Social Accounts durch den Bund gab. Diese unzulässige Spende wird mit 50.637 Euro bestraft. Noch einmal 6.000 Euro kommen - in dem Fall an den oberösterreichischen ÖAAB - dazu, weil eine Spende verspätet gemeldet wurde.