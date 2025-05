Hubert Sickinger gestorben: Trauer um bekannten Politikwissenschafter

Er war einer der bekanntesten Polit-Erklärer des Landes und setzte sich wegweisend für mehr Transparenz in öffentlichen Institutionen ein. Nun ist der gebürtige Oberösterreicher Hubert Sickinger im 61. Lebensjahr gestorben. Das berichtet der Standard am Montag.

Experte für Parteienfinanzierung und Korruptionsforschung

Der promovierte Jurist und Politikwissenschafter war u.a. Lehrbeauftragter an der Uni Wien. Zu seinen Forschungs- und Publikationsschwerpunkten gehörten neben dem österreichischen politischen System die Themen Parteienforschung, Politikfinanzierung und Korruptionsforschung.

Sickinger wurde 1965 in Braunau am Inn geboren, wo er auch die Volksschule und anschließend das Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium besuchte und 1983 maturierte. Nach Absolvierung des Jus- und Politikwissenschaftsstudiums an der Uni Innsbruck, wo der damalige Institutsleiter Anton Pelinka zu seinem Doktorvater wurde, arbeitete Sickinger ab 1992 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Konfliktforschung in Wien.