Innsbruck bereit für Songcontest: "Wir vereinen alles, was ESC ausmacht"

Urbane Vielfalt und alpine Kulisse - laut Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber, ESC-Projektleiterin Veronika Rabl und der Obmann von Innsbruck Tourismus, Peter Paul Mölk, hat die Tiroler Landeshauptstadt alles, was es braucht, um den Eurovision Song Contest 2026 (ESC) auszutragen.

"Wir vereinen alles, was den ESC ausmacht"

„Unsere Bewerbung wird die Einzigartigkeit Innsbrucks in den Mittelpunkt stellen“, erklärt Rabl in einer Aussendung. „Wir vereinen alles, was den ESC ausmacht - Vielfalt, Internationalität, Begeisterung - und geben dem Ganzen mit unserer besonderen Lage und Atmosphäre ein neues, unverwechselbares Gesicht.“ Als extrem vielseitige Stadt inmitten der Alpen könne Innsbruck eine Bühne bieten, die in Europa ihresgleichen sucht.