Vor gut einem Jahr nahm die Bergtour einer 33-jährigen Salzburgerin ein tragisches Ende . Gemeinsam mit ihrem 37-jährigen Lebensgefährten wollte sie den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner (3.798 Meter), erklimmen. Doch dazu kam es nicht.

Am Stüdlgrat, dem Südwest-Gratanstieg auf den Großglockner, kam die 33-Jährige rund 50 Meter unterhalb des Gipfels ums Leben.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob Anklage gegen den 37-jährigen Partner. Der Mann soll die Salzburgerin "schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert" am Gipfel zurückgelassen haben. Im Falle einer Verurteilung wegen grob fahrlässiger Tötung drohen dem 37-Jährigen bis zu drei Jahre Haft.