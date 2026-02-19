Prozess nach Großglockner-Drama startet: Lebensgefährte (37) vor Gericht
Vor gut einem Jahr nahm die Bergtour einer 33-jährigen Salzburgerin ein tragisches Ende. Gemeinsam mit ihrem 37-jährigen Lebensgefährten wollte sie den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner (3.798 Meter), erklimmen. Doch dazu kam es nicht.
Am Stüdlgrat, dem Südwest-Gratanstieg auf den Großglockner, kam die 33-Jährige rund 50 Meter unterhalb des Gipfels ums Leben.
Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob Anklage gegen den 37-jährigen Partner. Der Mann soll die Salzburgerin "schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert" am Gipfel zurückgelassen haben. Im Falle einer Verurteilung wegen grob fahrlässiger Tötung drohen dem 37-Jährigen bis zu drei Jahre Haft.
KURIER vor Ort
Unsere Kollegen Christian Willim und Yvonne Widler berichten heute vom Landesgericht Innsbruck. Sie werden von unserer Videojournalistin Alexandra Diry begleitet. Los geht es um 9 Uhr. Die Presse wird um 8:30 Uhr vorab in einen Raum für Medienvertreter eingelassen.
Um 8:30 Uhr im Schwurgerichtssaal
An der Zugangskontrolle des Gerichts hat sich eine lange Schlange von Berichterstattern gebildet. Um 8:30 Uhr werden sie in den Schwurgerichtssaal gelassen. Der Andrang scheint noch größer zu sein als bei den zuletzt gegen René Benko geführten Prozessen.
Großer Andrang
Seit 6:30 Uhr, als es noch stockdunkel war, stehen Medienvertreter vor dem Landesgericht Innsbruck. Es werden minütlich mehr. Der Medienandrang ist enorm.
- Der Großglockner-Prozess ist für Donnerstag, den 19. Februar 2026 angesetzt und wird voraussichtlich einen Tag dauern.
- Angesichts der großen Anzahl von 15 Zeugen und Sachverständigen scheint eine Vertagung jedoch wahrscheinlich.
- Den Prozess wird Einzelrichter Norbert Hofer verhandeln. Er verfügt über eine Spezialzuständigkeit in Alpinsachen, zudem ist er Flugretter und Notfallsanitäter.
- Das Medieninteresse ist enorm. Sogar die New York Times berichtete vor einem Jahr vom Unglück am Großglockner. Das OLG wird aus allen Nähten platzen. Mehr als 50 Medienvertreter - einer pro Medium - werden bei der Verhandlung aber nicht Platz finden.
