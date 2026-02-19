LIVE
Prozess nach Großglockner-Drama startet: Lebensgefährte (37) vor Gericht

Im Jänner 2025 erfror eine Frau bei einer Bergtour am Großglockner. Nun muss sich ihr Lebensgefährte vor dem Landesgericht Innsbruck verantworten. Der KURIER berichtet live.
19.02.2026, 07:00

Ein Mann steht neben einem Polizei-Hubschrauber in einer verschneiten Berglandschaft.

Vor gut einem Jahr nahm die Bergtour einer 33-jährigen Salzburgerin ein tragisches Ende. Gemeinsam mit ihrem 37-jährigen Lebensgefährten wollte sie den höchsten Berg Österreichs, den Großglockner (3.798 Meter), erklimmen. Doch dazu kam es nicht.

Erfroren am Großglockner: Viele Fragen um das Bergdrama

Am Stüdlgrat, dem Südwest-Gratanstieg auf den Großglockner, kam die 33-Jährige rund 50 Meter unterhalb des Gipfels ums Leben.

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck erhob Anklage gegen den 37-jährigen Partner. Der Mann soll die Salzburgerin "schutzlos, entkräftet, unterkühlt und desorientiert" am Gipfel zurückgelassen haben. Im Falle einer Verurteilung wegen grob fahrlässiger Tötung drohen dem 37-Jährigen bis zu drei Jahre Haft.

Der KURIER tickerte live aus dem Landesgericht Innsbruck. Die Entwicklungen können Sie hier nachlesen:

LIVE

Großglockner-Prozess live

  • |Adisa Beganović

    KURIER vor Ort

    Unsere Kollegen Christian Willim und Yvonne Widler berichten heute vom Landesgericht Innsbruck. Sie werden von unserer Videojournalistin Alexandra Diry begleitet. Los geht es um 9 Uhr. Die Presse wird um 8:30 Uhr vorab in einen Raum für Medienvertreter eingelassen.

    Medienvertreter vor Gerichtssaal
  • |Adisa Beganović

    Um 8:30 Uhr im Schwurgerichtssaal

    An der Zugangskontrolle des Gerichts hat sich eine lange Schlange von Berichterstattern gebildet. Um 8:30 Uhr werden sie in den Schwurgerichtssaal gelassen. Der Andrang scheint noch größer zu sein als bei den zuletzt gegen René Benko geführten Prozessen.

    Andrang von Menschen
  • |Adisa Beganović

    Großer Andrang

    Seit 6:30 Uhr, als es noch stockdunkel war, stehen Medienvertreter vor dem Landesgericht Innsbruck. Es werden minütlich mehr. Der Medienandrang ist enorm.

    Eine Menschenschlange

