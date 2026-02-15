Erfroren am Großglockner: Viele Fragen um das Bergdrama

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Innsbruck sind deutlich: "Schutzlos, entkräftet, unterkühlt" habe der 37-Jährige seine Freundin zurückgelassen – die 33-Jährige erfror auf dem Großglockner, 50 Meter vom Gipfel entfernt. Die vielen offenen Fragen Seit die Salzburgerin Mitte Jänner 2025 derart tragisch ums Leben kam, beschäftigt sich die (mediale) Öffentlichkeit mit vielen Fragen: Was hätte ihr Begleiter am Berg tun können? Oder tun müssen? Und warum hat er es nicht getan?

Antworten wird es wohl am Donnerstag geben, wenn der Prozess gegen den 37-Jährigen am Straflandesgericht Innsbruck beginnt. Strafrahmen: bis zu 3 Jahre Haft Er ist wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung angeklagt, der Strafrahmen beträgt im Fall einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft. Angesetzt ist die Verhandlung nur für einen Tag, doch angesichts der Menge an Zeugen und Sachverständigen – 15 Personen – scheint eine Vertagung wahrscheinlich.

50 Journalistinnen und Journalisten haben sich akkreditiert, um direkt von dem Verfahren zu berichten. Die Staatsanwaltschaft sieht im Tod der 33-Jährigen ein Unglück, das zu verhindern gewesen wäre, beginnend schon bei der Planung für die Glocknerbegehung am 18. Jänner 2025. Es fühlte sich an wie minus 20 Grad Der Angeklagte habe außer Acht gelassen, dass seine Freundin zuvor noch keine hochalpine Tour in dieser Dimension absolviert hatte. Außerdem sei das Paar um gut zwei Stunden zu spät losgegangen. Als es aufgrund "konditioneller und technischer Schwierigkeiten" langsamer vorankam als geplant, hätte es umkehren müssen: Minus acht Grad hatte es zum Unglückszeitpunkt – bei Windgeschwindigkeiten von rund 70 km/h fühlte sich das wie minus 20 Grad an.

Die Alpinisten dürften den Punkt überschritten haben, an dem Umkehren überhaupt noch möglich war. Also gingen sie weiter, doch die 33-Jährige war am Ende ihrer Kräfte. Was war mit dem Biwaksack? An dem Punkt tauchen neue Fragen auf: Die Salzburgerin hatte einen Biwaksack dabei – doch er wurde nicht benützt. Auch das wirft die Staatsanwaltschaft nun ihrem Begleiter vor; zudem, dass der 37-Jährige die erschöpfte Frau nicht an eine windgeschützte Stelle gebracht habe. Auch bei den Notrufen soll es zu Ungereimtheiten gekommen sein.

Chronologie 18. Jänner 2025

Die Alpinisten brechen von Kals in Tirol aus zu einer Tour auf den Großglockner auf und wählen den Weg über das Stüdlgrat. 19. Jänner 2025

Bergretter finden die erfrorene Frau 50 Meter unterhalb des Gipfels. 4. Dezember 2025

Die Staatsanwaltschaft Innsbruck bringt Anklage wegen des Verdachts der grob fahrlässigen Tötung ein. 19. Februar 2026

Im Straflandesgericht Innsbruck ist der Prozess angesetzt.