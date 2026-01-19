Erfroren am Großglockner: Prozess startet im Februar

Es ist Sonntag, der 19. Jänner 2025, um 10 Uhr Vormittag. Jetzt ist es traurige Gewissheit: Die 33-jährige Bergsteigerin, nach der die Bergretter seit Stunden suchen, ist tot. Erfroren knapp unterhalb des Gipfels des Großglockners, den sie am Tag zuvor besteigen wollte. Der Freund ist erfahrener Bergsteiger Diese Tragödie ist heute genau ein Jahr her. Am Samstag war die 33-Jährige mit ihrem Freund aufgebrochen, den höchsten Berg Österreichs zu erklimmen. Geschafft hat es nur der Mann, ein 36-jähriger Bergsteiger, der als erfahrener Alpinist gilt.

Er muss sich genau in einem Monat, am 19. Februar, vor dem Strafgericht in Innsbruck verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm fahrlässige Tötung vor. Was ist auf dem Berg passiert? Bei diesem Prozess soll nun geklärt werden, was auf dem Berg genau passiert ist und welches Maß an Verantwortung bei dem nun angeklagten Bergsteiger liegt. Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Der Mann habe grob fahrlässig gehandelt, weil er seine – nach Ansicht der Staatsanwaltschaft unerfahrene – Freundin trotz der herausfordernden winterlichen Verhältnisse just an jenem Tag über den Stüdlgrat zum Gipfel führen wollte.

Seitens der Verteidigung, des Angeklagten und den Angehörigen der Toten wird die Unerfahrenheit der Frau allerdings bestritten. Gefühlte Temperatur: - 20 Grad Vorgeworfen wird dem Angeklagten auch, dass er die Tour zwei Stunden zu spät angesetzt habe. Weiters hätte er aufgrund des "Windchill-Effekts" – also der Gefahr, bei Windgeschwindigkeiten von 74 km/h bei minus acht Grad rascher auszukühlen – "spätestens am Frühstücksplatzl" umkehren müssen. Laut Staatsanwaltschaft betrage die gefühlte Temperatur unter diesen Bedingungen minus 20 Grad. Viele Fragen sind ungeklärt. Denn während der Mann offenbar ohne Not-Biwak die Tour angetreten hat, seien im Rucksack der toten Frau ein – ungenutzter – Biwak und eine Alu-Rettungsdecke gefunden worden.