Nach Gondelabsturz in Tirol: Ermittlungen wurden eingestellt

Das Unglück war "nicht verhinderbar", zu diesem Ergebnis seien ein seilbahntechnisches, ein geologisches und ein forstwirtschaftliches Gutachten gekommen, die in Auftrag gegeben wurden, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Hansjörg Mayr. Zwei Fichten waren auf das Seil der Bahn gekippt, wodurch diese in massivste Schwingungen geriet.

In der Folge löste sich die Klemme der Gondel durch die am Seil herabrutschenden Stämme. Die Kabine stürzte darauf rund zwölf Meter ab. Der 49-jährige Vater der Familie wurde dabei lebensgefährlich verletzt, die drei übrigen Insassen trugen schwere Verletzungen davon. In der ebenso in heftigste Schwingungen geratenen Gondel davor wurden zudem ein Deutscher und seine Frau teils schwer verletzt.