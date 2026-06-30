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Tirol

Dreister Coup am Kiosk: Täter knackten versperrten Kühlschrank

In Kufstein wurden aus einem versperrten Kühlschrank eines Kiosks Getränkeflaschen gestohlen; die Ermittlungen laufen.
30.06.2026, 19:04

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In Kufstein verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft zwischen dem 28. Juni 2026, 20.00 Uhr, und dem 30. Juni 2026, 10.45 Uhr, Zutritt zu einem versperrten Kühlschrank eines Kiosks. Daraus wurde laut Polizei Tirol eine größere Menge an Getränkeflaschen gestohlen.

Weiterer Kühlschrank beschädigt – Schadenshöhe unbekannt

Beim mutmaßlichen Einbruch soll zudem ein weiterer Kühlschrank im Kiosk beschädigt worden sein. Die genaue Schadenshöhe – sowohl durch den Diebstahl als auch durch die Beschädigung – ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand weiterer Erhebungen.

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Kriminalpolizei ermittelt

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