Eine vorerst unbekannte Frau ist in der Nacht auf Montag in Wörgl in Tirol (Bezirk Kufstein) nach Angaben von Passanten in ein graues Auto gezerrt worden. Die Frau hatte offenbar zuvor "Help" gerufen, berichtete die Polizei.

Das Fahrzeug, laut Online-Ausgabe der Tiroler Tageszeitung ähnlich einem VW Golf mit Kufsteiner Kennzeichen, soll in weiterer Folge beschleunigt davongefahren sein, hieß es. Näheres zu dem Fall war vorerst nicht bekannt, die Ermittlungen liefen.

Zeugen gesucht

Die Exekutive bat etwaige Zeugen um Hinweise an die Polizeiinspektion Wörgl (Tel. 059133/7221) oder jede andere Polizeidienststelle. Der Vorfall hatte sich gegen 1 Uhr im Bereich der Gottlieb Weißbacher-Straße und der Ladestraße in Wörgl ereignet.