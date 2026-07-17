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Frau in Tirol von drei Hunden attackiert
Die 60-Jährige erlitt Verletzungen an einem Arm und den Beinen.
Eine 60-jährige Deutsche ist Donnerstagabend in Hochfilzen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von drei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Frau hatte sich laut Polizei zu einem Bauernhof begeben. Als eine 50-jährige Landsfrau die Haustür öffnete, fielen ihre drei Hunde plötzlich über die 60-Jährige her. Die 50-Jährige und Nachbarn schritten ein und konnten die Tiere schließlich von der Frau abbringen.
Das Opfer erlitt Verletzungen an beiden Beinen und einem Arm. Die Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See im Salzburger Pinzgau geflogen.
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