Frau in Tirol von drei Hunden attackiert

Eine 60-jährige Deutsche ist Donnerstagabend in Hochfilzen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von drei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Frau hatte sich laut Polizei zu einem Bauernhof begeben. Als eine 50-jährige Landsfrau die Haustür öffnete, fielen ihre drei Hunde plötzlich über die 60-Jährige her. Die 50-Jährige und Nachbarn schritten ein und konnten die Tiere schließlich von der Frau abbringen.