Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Frau in Tirol von drei Hunden attackiert

Die 60-Jährige erlitt Verletzungen an einem Arm und den Beinen.
17.07.2026, 10:31

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Rote Jacke mit Notarzt-Schriftzug.

Eine 60-jährige Deutsche ist Donnerstagabend in Hochfilzen in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von drei Hunden attackiert und verletzt worden. Die Frau hatte sich laut Polizei zu einem Bauernhof begeben. Als eine 50-jährige Landsfrau die Haustür öffnete, fielen ihre drei Hunde plötzlich über die 60-Jährige her. Die 50-Jährige und Nachbarn schritten ein und konnten die Tiere schließlich von der Frau abbringen.

Hundeattacke in Leonding: 26-Jährige verletzt, Besitzer ging davon

Das Opfer erlitt Verletzungen an beiden Beinen und einem Arm. Die Deutsche wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Zell am See im Salzburger Pinzgau geflogen.

Agenturen  | 

Kommentare