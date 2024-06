Forstarbeiter in Tirol von Motorsäge am Hinterkopf verletzt

Ein 32-Jähriger ist Samstagvormittag bei Forstarbeiten in Brandenberg in Tirol (Bezirk Kufstein) verletzt worden. Der Mann war laut Polizei beim Abholzen eines Baumes nach dem ersten Anschnitt mit der laufenden Motorsäge ausgerutscht. Dabei kam die Säge mit seinem Hinterkopf in Berührung. Der Österreicher zog sich eine tiefe Schnittwunde am rechten Hinterkopf zu.

Er wurde von der Besatzung eines Rettungshubschraubers mit einem Tau geborgen. Nach der Erstversorgung auf einer Wiese wurde er in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.