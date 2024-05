Flucht vor Polizei: 17-jähriger Autofahrer kollidierte mit Mauer

Ein 17-jähriger Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Schwaz vor der Polizei geflüchtet und mit seinem Auto frontal gegen eine Mauer geprallt. Der Bursche war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte Anhaltezeichen der Exekutive ignoriert. Die beiden Mitfahrer des 17-Jährigen, eine gleichaltrige Frau und ein 19-jähriger Mann, wurden bei dem Unfall verletzt. Wie sich herausstellte, besitzt der 17-Jährige keine gültige Lenkberechtigung, so die Polizei.