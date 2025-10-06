Koks am Oktoberfest: Florian Teichtmeister verhaftet
Seine bedingte Freiheitsstrafe dürfte ihn nicht abgehalten haben: Schauspieler Teichtmeister wurde am Oktoberfest festgenommen.
Zusammenfassung
- Schauspieler Florian Teichtmeister wurde beim Oktoberfest von der Polizei kontrolliert und verhaftet.
- Bei der Kontrolle wurde Kokain bei Teichtmeister gefunden; er wurde nach Innsbruck ausgeliefert.
- Teichtmeister war im September 2023 wegen Besitzes kinderpornografischer Darstellungen zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt worden.
Bei einer Polizeikontrolle auf dem Münchner Oktoberfest dürfte der Schauspieler Florian Teichtmeister aufgefallen sein. Im Zuge der Amtshandlung wurde dann beim 45-Jährigen auch Kokain gefunden - er wurde verhaftet, berichtet die Krone. Angeblich soll Teichtmeister bereits an die heimische Justiz aus- und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden sein.
Im September 2023 war Teichtmeister (45) wegen des Besitzes und der Herstellung pornografischer Darstellungen Minderjähriger zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Allerdings war dem Ex-Burgschauspieler zusätzlich eine Probezeit von fünf Jahren auferlegt worden.
