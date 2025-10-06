Koks am Oktoberfest: Florian Teichtmeister verhaftet

Bei einer Polizeikontrolle auf dem Münchner Oktoberfest dürfte der Schauspieler Florian Teichtmeister aufgefallen sein. Im Zuge der Amtshandlung wurde dann beim 45-Jährigen auch Kokain gefunden - er wurde verhaftet, berichtet die Krone. Angeblich soll Teichtmeister bereits an die heimische Justiz aus- und in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden sein.