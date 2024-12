Felsbrocken krachte durch Hausdach in Tirol

Ein massiver Felsbrocken hat am frühen Samstagabend in Biberwier (Bezirk Reutte) das Dach eines Wohnhauses durchschlagen und ist in einem Nebenraum gelandet. Ein in dem Raum installierter Öltank wurde beschädigt, rund zehn Liter Öl liefen aus.

Das Öl wurde von der Feuerwehr gebunden, die außerdem den Tank auspumpte. Verletzt wurde niemand, informierte die Polizei. Der etwa 0,5 mal 0,5 Meter große Felsbrocken löste sich kurz vor 19 Uhr weit oberhalb des Wohnhauses.

Beim Herabfallen entwickelte der Felsen eine solche Wucht, dass er mehrere Baumstämme durchschlug. Er flog über einen Fangzaun auf das Hausdach. Die Ehrwalder Straße (L391) blieb in dem entsprechenden Bereich für die Dauer der Aufräumarbeiten und bis zur Freigabe durch einen Geologen bis etwa 20.15 Uhr gesperrt.