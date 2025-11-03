Tirol

Eltern sollen ihre Kinder über ein Jahrzehnt lang brutal gequält haben

Die Eltern der Kinder kommen vor Gericht (Symbolbild)
Die Mutter soll ihrer Tochter unter anderem eine heiße Pfanne gegen die Stirn gedrückt haben. Der Frau und dem Vater drohen nun bis zu 10 Jahre Haft.
Von Christian Willim
03.11.25, 13:12
Kommentare

Am Mittwoch kommender Woche müssen die Eltern dreier Kinder am Landesgericht Innsbruck auf der Anklagebank Platz nehmen.

Den beiden - 47 und 44 Jahre alt - drohen im Falle eines Schuldspruchs 1 bis 10 Jahre Haft. Ihnen wird das Verbrechen der fortgesetzten Gewaltausübung - noch dazu gegen Minderjährige - vorgeworfen.

Sieben Jahre Haft wegen Gewalt an Kindern und Ex-Partnerin

Über ein Jahrzehnt der Gewalt

Nicht nur die Art der Misshandlungen, auch der Tatzeitraum schockiert. Der Mann und die Frau sollen ihre Kinder im Tiroler Unterland von 2013 bis 31. Mai 2025 regelmäßig mit Händen, Fäusten und Stöcken gegen Arme, Beine und Rücken geschlagen haben, heißt es in einer Aussendung der Landesgerichts. Die Torturen gingen also über ein Jahrzehnt.

Misshandlung in Vorarlberger Ferienheim: Buben quälten 7-Jährigen

Dem ältesten Kind, eine heute 16-Jährige, soll die Mutter eine heiße Pfanne gegen die Stirn gedrückt haben, heißt es laut Anklage.

"In den Inn werfen"

Dem Mädchen und ihren jüngeren Geschwistern (4 und 13 Jahre alt) soll alle zwei bis drei Tage gedroht worden sein, man werde sie mit eigenen Händen erwürgen oder abstechen und ihre Leichen in den Inn werfen oder in die Heimat schicken.

(kurier.at)  | 

Kommentare