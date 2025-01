Elfjähriger aus Bayern bei Schulskikurs in Tirol schwer verletzt

Bei einem Skiunfall in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ist am Mittwoch ein elfjähriger deutscher Schüler schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol berichtete, prallte er im Skigebiet der St. Johanner Bergbahnen gegen die Hausmauer der Talstation.

Er sei mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol geflogen worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr im Rahmen eines Schulskikurses eines Gymnasiums aus Bayern. Der Bub war in einer sechsköpfigen Gruppe unterwegs, die von der Lehrerin angewiesen worden war, selbstständig zur 150 Meter entfernten Talstation der Gondelbahn abzufahren.

Entgegen der Anordnung der 56-Jährigen fuhren die sechs Schüler aber im rechten Pistenbereich ab, der ein Gefälle von etwa 20 Grad hatte. Die Lehrerin hatte eine Gruppe von insgesamt acht Schülern betreut. Oberhalb der Talstation hielt die Pädagogin an, um auf zwei Schüler zu warten, die noch nicht aufgeschlossen hatten.