Elektro-Kinderauto in Tiroler Garage geriet in Brand

Ein Elektro-Kinderauto ist am frühen Montagabend in einer Garage in Volders in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.

Das Feuer wurde von einer 30-jährigen Österreicherin entdeckt, die sofort einen 28-Jährigen verständigte. Als dieser die Garagentüre öffnete und dort das in Flammen stehende Kinderauto entdeckte, wollte er diesen mit einem Pulverlöscher Herr werden. Die Feuerwehr löschte schließlich die Glutnester.