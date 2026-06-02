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Tirol

Elektro-Kinderauto in Tiroler Garage geriet in Brand

Aufgrund eines technischen Defekts ging elektronisches Spielzeug in Flammen auf.
02.06.2026, 14:42

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Ein rotes Feuerwehrfahrzeug mit der Aufschrift "FEUERWEHR" ist zu sehen.

Ein Elektro-Kinderauto ist am frühen Montagabend in einer Garage in Volders in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. 

Das Feuer wurde von einer 30-jährigen Österreicherin entdeckt, die sofort einen 28-Jährigen verständigte. Als dieser die Garagentüre öffnete und dort das in Flammen stehende Kinderauto entdeckte, wollte er diesen mit einem Pulverlöscher Herr werden. Die Feuerwehr löschte schließlich die Glutnester.

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Die mit schwerem Atemschutz ausgestatteten Einsatzkräfte kontrollierten zudem die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera auf etwaige Resthitze, berichtete die Polizei am Dienstag. Das Feuer war zu diesem Zeitpunkt bereits abgelöscht. Die Höhe des Schadens war vorerst unklar.

Agenturen, SJ  | 

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