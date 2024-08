Einbruch in Tirol führt zu wilder Verfolgungsjagd in Bayern

Fünf Männer haben sich nach einem Einbruch in ein Haus in der Gemeinde Thiersee, Bezirk Kufstein, eine Verfolgungsjagd mit der Polizei per Auto und zu Fuß im benachbarten Bayern geliefert.

Die Beamten fahndeten am Freitag nach dem Fluchtfahrzeug und sichteten es im oberbayerischen Landkreis Miesbach, wie die Polizei mitteilte.