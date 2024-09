Drogenring in Tirol gesprengt: 19 Personen festgenommen

Die Tiroler Polizei hat in den vergangenen Monaten insgesamt 19 Personen wegen jahrelangen Suchtgifthandels im Bezirk Kufstein festgenommen. 17 Personen wurden in Tirol festgenommen, zwei weitere Festnahmen gab es in der Steiermark und in Kroatien. Dem Drogenring zugerechnete Personen sollen seit 2020 mit rund 35 Kilogramm Kokain und 120 Kilogramm Cannabis gehandelt haben, hieß es am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Die Ermittlungen waren noch im Gange.