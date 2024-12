Dramatische Rettungsaktion nach Wohnungsbrand in Hall

Nach einem Brand im Erdgeschoß eines Mehrparteienhauses in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) sind am späten Freitagabend acht Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, darunter auch zwei Kleinkinder.

Eine Person erlitt außerdem eine leichte Verbrennung, so die Polizei. Der Einsatz gestaltete sich durchaus dramatisch.

Bewohner eingeschlossen

"Beim Eintreffen standen mehrere Zimmer einer Erdgeschoßwohnung im Vollbrand, überall an den Fenstern standen Bewohner, die durch den Brandrauch eingeschlossen waren", berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hall.