Tirol: Polizei stoppte flüchtige Pflegerin nach Diebstahl

Eine 21-jährige Pflegerin soll in der Wohnung einer 55-jährigen betreuten Frau in Wörgl (Bezirk Kufstein) Geld und Schmuck aus einem Tresor gestohlen haben.

Die Rumänin hat laut Ermittlungen der Polizei in der Nacht auf den vergangenen Freitag den Tresorschlüssel entwendet, den Geldschrank geöffnet und daraus Wertsachen gestohlen. Die Verdächtige, die nicht geständig war, wurde in Vorarlberg vorübergehend festgenommen, wie die Vorarlberger Exekutive am Montag mitteilte.