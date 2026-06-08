Tirol: Polizei stoppte flüchtige Pflegerin nach Diebstahl
Eine 21-jährige Pflegerin soll in der Wohnung einer 55-jährigen betreuten Frau in Wörgl (Bezirk Kufstein) Geld und Schmuck aus einem Tresor gestohlen haben.
Die Rumänin hat laut Ermittlungen der Polizei in der Nacht auf den vergangenen Freitag den Tresorschlüssel entwendet, den Geldschrank geöffnet und daraus Wertsachen gestohlen. Die Verdächtige, die nicht geständig war, wurde in Vorarlberg vorübergehend festgenommen, wie die Vorarlberger Exekutive am Montag mitteilte.
Die Frau sei auf ihrer Reiseroute an der deutsch-österreichischen Grenze bei Hörbranz (Bezirk Bregenz) in bundesländerübergreifender Polizei-Zusammenarbeit angehalten und kontrolliert worden, hieß es.
Dabei seien ein niedriger fünfstelliger Euro-Betrag sowie diverse Schmuckstücke sichergestellt worden. Die Ermittlungen führe die Staatsanwaltschaft Innsbruck, die Frau werde auf freiem Fuß angezeigt.
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