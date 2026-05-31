Scheibtruhe als "Tatwerkzeug": Einbrecher stahlen Tresor in Tirol

Zu einem nicht gerade alltäglichen Einbruch ist es in der Nacht auf Samstag in einem Beherbergungsbetrieb in Schattwald in Tirol (Bezirk Reutte) gekommen. Zwei unbekannte, maskierte Täter stahlen Bargeld und einen Tresor, den sie schließlich mit einer ebenfalls gefundenen Scheibtruhe über ein angrenzendes Feld abtransportierten. Dort brachen sie schließlich den Safe auf, berichtete die Polizei.

Zuvor hatten die mit Schildkappen und Gesichtsmasken vermummten Täter die Schiebetür gewaltsam aufgebrochen. Wie per Videoüberwachungsanlage dokumentiert wurde, begaben sie sich dann zur Rezeption und entwendeten aus einer Handkasse Bargeld in der Höhe eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Dann rissen die Unbekannten laut Exekutive den Tresor an sich und verwendeten für dessen Abtransport ebenjene Scheibtruhe. Der Safe hatte sich im Büro der Rezeption befunden.

Tresor am Feld geknackt

Vorgefundene Spuren ergaben, dass die Unbekannten dann den Weg über das Feld wählten. Dort wurde offenbar aus dem Tresor weiteres Bargeld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages entwendet. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Einbrecher laufen.