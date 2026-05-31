Nach Brenner-Demo: Verkehrssituation laut ÖAMTC "weiter sensationell"

Nachdem sich die Verkehrssituation in Tirol und auf den heimischen Reiserouten am Samstag trotz der Demonstration auf der Brennerautobahn (A13) samt Totalsperre überraschend ruhig dargestellt hatte, scheint sich dies auch am Sonntag - zumindest vorerst - nicht zu ändern. Die Verkehrspolizei in Tirol berichtete der APA von einem "normalen Sonntag" mit "erhöhtem Verkehrsaufkommen, aber keinen Staus ". Für den ÖAMTC stellte sich die Lage österreichweit "weiter sensationell" dar.

"Es ist sehr ruhig", sagte ÖAMTC-Sprecher Harald Lasser zur Situation am Sonntagvormittag und zeigte sich weiter einigermaßen erstaunt ob des ausbleibenden Verkehrschaos: "Die Begeisterung bleibt. Es ist super." Man verzeichne "keine Grenzwartezeiten" und selbst auf der viel befahrenen Tiroler Zillertalstraße (B 169) etwa gebe es keine Rückstaus, was ungewöhnlich sei. "Ich glaube, es wird so bleiben", wagte der Experte eine Prognose für den restlichen Sonntag, wenngleich es noch ein paar Stunden abzuwarten gelte.

Verkehrschaos blieb aus

Aus Südtirol kommend nehme der Reiseverkehr zwar etwas zu, aber nicht in einem wirklich nennenswerten Ausmaß. Er bezweifle, dass "da noch groß was kommen wird", schließlich hätten sich deutsche Urlauber zu dieser Zeit wohl schon auf den Weg aus dem Süden gemacht. Im Vorfeld war befürchtet worden, dass es auch am Folgetag bzw. den Folgetagen von Demo und Sperre zu gröberen Verwerfungen am Brenner und darüber hinaus kommen könnte.