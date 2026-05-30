Brennerroute vor Totalsperre: Die wichtigsten Fragen und Antworten

„Ich kann zuhause wegen des Lärms die Fenster kaum öffnen. Und wenn wir mit dem Auto fahren wollen, stehen wir ewig im Stau.“ Was Sabine Spari-Gaupp aus Matrei am Brenner da im ORF schildert, wird am Samstag geplagte Anwohner auf die A13 treiben.

Von 11.00 bis 19.00 Uhr soll die Transitstraße, auf der sonst 2.000 motorisierte Fahrzeuge pro Stunde, also bis zu 46.000 Autos und Lkws pro Tag durch Tirol brettern, dicht sein. Komplett dicht.

Die Brennerautobahn ist eine der wichtigsten Verkehrsrouten auf der europäischen Nord-Süd-Achse. Für den Warenverkehr zwischen Italien und Deutschland. Und für die deutschen Urlauber. Deutsche Medien waren deshalb ob der Ankündigung von Karl Mühlsteiger, dem Bürgermeister der 1.300-Seelen-Gemeinde Gries, der die als Kundgebung angemeldete Sperre organisiert hat, einigermaßen alarmiert.

Selbst das deutsche Auswärtige Amt sah sich noch am Freitag zu einem Reisehinweis veranlasst und riet dazu, Tirol weiträumig zu umfahren oder Reisezeiten anzupassen.

Aber geht das überhaupt so ohne Weiteres? Und was genau ist geplant? Hier finden Sie die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie lange dauert die Sperre? Und welche Strecke(n) genau sind gesperrt?

Die Komplettblockade der A13 dauert am Samstag von 11.00 bis 19.00 Uhr. In der Zeit können keine Autos über die Brennerautobahn fahren. Das Wochenend-Fahrverbot für Lkws beginnt bereits um 9 Uhr. Aus Sicherheitsgründen werden neben der Sperre der A13 auch Umfahrungsrouten geschlossen. Konkret die Brennerstraße (B182) und die Ellbögener Straße (L38) für den gesamten Durchzugsverkehr. Der sogenannte Ziel- und Quellverkehr - von Urlaubern vor Ort oder eben Anrainern - ist von der Sperre der Landesstraßen (B182, L38, B183) nicht betroffen. Auch die Stubaitalstraße (B183) ist am Samstag nur für den Ziel- und Quellverkehr nutzbar. Dadurch soll verhindert werden, dass Verkehrsteilnehmer versuchen, über diese Route die Mautstelle Schönberg zu umgehen.

Tiroler Behörden - und zuletzt eben sogar das deutsche Auswärtige Amt - mahnen deshalb bereits seit Wochen, das Bundesland großräumig zu umfahren.