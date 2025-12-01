Bub zu Tode quält: Prozess gegen Eltern am 9. Februar

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Im Fall eines im Mai 2024 aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen Buben wird der Geschworenenprozess gegen die wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung angeklagten Eltern am 9. Februar am Landesgericht Innsbruck über die Bühne gehen. Ein Gerichtssprecher bestätigte der APA am Montag einen Online-Bericht der Tiroler Tageszeitung.

Beide Verdächtigen geständig Weder der Verteidiger der Mutter noch jener des Vater erhoben Einspruch gegen die Anklage, wie vergangene Woche bekanntgegeben worden war. Den Eltern droht im Falle einer Verurteilung bis zu lebenslange Haft. Sie sollen ihren Sohn zu Tode gequält haben. Beide Eltern hatten sich der Staatsanwaltschaft zufolge geständig gezeigt.

Die Mutter habe die Taten jedoch mit einem angeblich im Buben wohnenden Dämon "erklärt". Der Vater habe angegeben, die Taten zu bereuen. Bei beiden lag laut psychiatrischem Sachverständigengutachten eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen vor, sie sollen jedoch zurechnungsfähig gewesen sein. Bei der Mutter ordnete die Staatsanwaltschaft aufgrund der georteten erneuten Gefahr einer ähnlichen Tat die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum an. Grausamste Misshandlung über Monate Den Eltern werden in der Anklage grausamste seelische und körperliche Misshandlungen ihres Sohnes über mehrere Monate hinweg vorgeworfen. Nahezu Unbeschreibliches war dazu bekannt geworden: Die Angeklagten sollen den Buben laut Anklagebehörde "vom übrigen Familienleben isoliert und wegsperrt, ihn vollkommen entmenschlicht, erniedrigt und verängstigt" haben.

Ihnen sei es darauf angekommen, den Sohn möglichst qualvoll zu Tode zu bringen. Die Eltern sollen die Taten in Chats besprochen und mit Fotos und Videos dokumentiert haben. Die Beschuldigten bestärkten sich laut Anklage gegenseitig darin, dass der Bub "vernichtet werden" solle. Damit die Eltern des angeklagten Vaters - die Großeltern des Buben - keinen Verdacht schöpften, hatte dieser sie mit den verbliebenen drei Geschwistern weiterhin besucht. Auf Nachfrage nach dem Verbleib des Enkelsohns seien den Großeltern Ausreden aufgetischt worden. Tot in Bett gefunden Der Bub war am 19. Mai 2024 tot in seinem Bett liegend aufgefunden worden, woraufhin der Vater die Polizei verständigte. Er verstarb an den Folgen seiner schweren Unterernährung mit Flüssigkeitsmangel. Vor seinem Tod wog der Dreijährige bei einer Körperlänge von 94 Zentimetern lediglich sieben Kilogramm.