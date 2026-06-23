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Tirol

Bub lag in Tirol bewusstlos neben Fahrrad: Ursache unklar

Der Unfallhergang ist bis dato unklar, die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
23.06.2026, 10:30

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Broken wounded knee child. European boy in red T-shirt and denim shorts fell off bike and looks at wound abrasion. Children's summer holidays

Ein zehnjähriger Bub ist Montagnachmittag in Stams in Tirol (Bezirk Imst) von Angehörigen bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Straße liegend aufgefunden worden. Der Zehnjährige wurde von der Rettung erstversorgt und dann in das Krankenhaus Zams gebracht, berichtete die Polizei.

Frau rief um Hilfe - und wurde in ein Auto gezerrt

Er trug keinen Helm. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar. Die Exekutive bat Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Silz (Tel. 059133/7107-100) zu melden.

Agenturen  | 

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