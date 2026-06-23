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Bub lag in Tirol bewusstlos neben Fahrrad: Ursache unklar
Der Unfallhergang ist bis dato unklar, die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.
Ein zehnjähriger Bub ist Montagnachmittag in Stams in Tirol (Bezirk Imst) von Angehörigen bewusstlos neben seinem Fahrrad auf der Straße liegend aufgefunden worden. Der Zehnjährige wurde von der Rettung erstversorgt und dann in das Krankenhaus Zams gebracht, berichtete die Polizei.
Er trug keinen Helm. Der genaue Unfallhergang war vorerst unklar. Die Exekutive bat Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Silz (Tel. 059133/7107-100) zu melden.
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