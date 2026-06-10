Brennerautobahn: Gleich zwei Unfälle in wenigen Minuten

Gleich zwei Verkehrsunfälle ereigneten sich am Mittwochmorgen innerhalb weniger Minuten auf der A13 Brennerautobahn im Bereich der Ausfahrt Zenzenhof in Richtung Italien. Ein Unfall forderte einen Verletzten, beide führten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Um 6.25 Uhr war ein 28-jähriger Österreicher mit seinem Pkw auf der A13 in Richtung Italien unterwegs. Auf Höhe der Ausfahrt Zenzenhof wollte er vom dritten auf den zweiten Fahrstreifen wechseln. Auf der regennassen Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Wagen geriet ins Schleudern, prallte zunächst gegen die rechte Leitschiene und anschließend gegen das Heck eines auf dem ersten Fahrstreifen fahrenden Sattelkraftfahrzeugs. 28-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht Ein nachfolgender Pkw-Lenker sowie ein Mitarbeiter der Mautaufsicht leisteten sofort Erste Hilfe. Der 28-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, der Unterfahrschutz des Sattelanhängers wurde erheblich beschädigt. Die Unfallstelle war gegen 8 Uhr vollständig geräumt.

Nächster Unfall auf Brennerautobahn nur fünf Minuten später Nur fünf Minuten später, um 6.25 Uhr, ereignete sich am selben Streckenabschnitt ein weiterer Unfall. Ein 46-jähriger Italiener musste sein Sattelkraftfahrzeug auf der zweiten Fahrspur verkehrsbedingt zum Stillstand bringen. Eine 25-jährige Österreicherin bemerkte dies und wollte auf den dritten Fahrstreifen ausweichen – doch in genau diesem Moment soll sie plötzlich stark niesen müssen haben und dadurch auf das Heck des Anhängers aufgefahren sein.