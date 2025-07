Brenner Basistunnel: Weiterer Meilenstein bei Jahrhundertprojekt

Bis zur fürs Jahr 2032 geplanten Eröffnung des Brenner Basistunnels (BBT) - der im Endausbau mit 64 Kilometern längste Eisenbahntunnel der Welt - ist es noch ein weiter Weg. Am Mittwoch sah die österreichisch-italienische Errichtergesellschaft BBT SE einen weiteren Meilenstein erreicht.

Mit nunmehr 200 ausgebrochenen Tunnelkilometern sei ein bedeutender Fortschritt erzielt, hieß es in einer Aussendung. 87 Prozent des insgesamt auszubrechenden Tunnelsystems - in Summe 230 Kilometer an diversen Röhren - seien nunmehr bereits vorgetrieben.

Ziel in greifbarer Nähe

Dazu zählen 96 km Haupttunnelröhren, 57 km Erkundungsstollen und 47 km sonstige Tunnel wie Sicherheitstunnel, Logistiktunnel und Querverbindungen. "Das nächste große Ziel, die Fertigstellung der durchgängigen unterirdischen Verbindung zwischen Italien und Österreich, rückt immer näher", wurde verkündet.