Betrüger verlangte von elf Mietern Kaution: Wohnung gabs keine

Ein vorerst unbekannter Täter steht in Tirol im Verdacht, in betrügerischer Absicht mit zwei Wohnungen Mietbetrug begangenen zu haben. Elf Personen haben Kautionen bezahlt, ohne dass sie dann in die neuen Unterkünfte einziehen konnten.

Der Verdächtige soll laut Landespolizeidirektion Innsbruck im Internet zwei Wohnungen in Innsbruck zur Miete angeboten haben. Dabei gelang es ihm, durch geschickte Täuschung elf Personen zur Bezahlung einer Kaution zu überreden, obwohl diese Wohnungen nicht zur Vermietung standen. Durch diese Taten entstand ein Schaden im unteren, fünfstelligen Eurobetrag.

Betrugsmasche

Vorauszahlungsbetrug bei Mietwohnungen komme immer öfter vor, warnt deshalb die Polizei. Trotz eines scheinbaren Mietvertrags und gezahlter Kaution sowie Miete gehen die Opfer leer aus.