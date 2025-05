2 Frauen in Innsbruck verletzt: 2 Küchenbrände in einer Nacht

Zwei Frauen sind Montagabend in Innsbruck bei Küchenbränden verletzt worden.

Im ersten Fall hatte eine 68-Jährige in ihrer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in einem Kochtopf Fett erhitzt, woraufhin sich dieses entzündete. Die Flammen gingen auf die Küche über. Bei Löschversuchen erlitt sie leichte Handverletzungen.