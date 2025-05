Schüler nach Sturz bei Skitraining in kritischem Zustand

Ein 15-jähriger Schüler aus Italien ist Montagvormittag bei einem Skitraining am Tiefenbachferner im Tiroler Sölden (Bezirk Imst) schwerstverletzt worden und hat sich in kritischem Zustand befunden. Der Jugendliche war aus unbekannter Ursache an dem ausgesteckten Trainings-Parcours vorbei und dann über eine künstlich angelegte Wellenbahn gefahren.