Betagtes Gaunerpärchen in Tirol festgenommen

Bei einer Kontrolle ist der Polizei am Freitag in Lienz in Osttirol ein Gaunerpärchen ins Netz gegangen. Es handelt sich nach Polizeiangaben um ein italienisches Ehepaar. Trotz des beachtlichen Alters von 76 und 78 Jahren waren die beiden, wie sie gestanden, im vergangenen November für mehrere Opferstockdiebstähle in Osttirol verantwortlich.