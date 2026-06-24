Bauernhof in Osttirol stand in Vollbrand

Ein Bauernhof ist in der Nacht auf Mittwoch in Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) in Vollbrand gestanden. Die Alarmierung sei gegen 2.35 Uhr erfolgt, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte.

Zahlreiche Einsatzkräfte der lokalen Freiwilligen Feuerwehren rückten an, um zu löschen. Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen, auch die Tiere konnten aus dem Stall gerettet werden. Mittwochvormittag waren Nachlöscharbeiten im Gang.