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Tirol

Bauernhof in Osttirol stand in Vollbrand

Alle Menschen und Tiere konnten gerettet werden. Doe Nachlöscharbeiten und die Brandermittlung sind noch im Gang.
24.06.2026, 10:04

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Feuerwehrauto von vorne

Ein Bauernhof ist in der Nacht auf Mittwoch in Matrei in Osttirol (Bezirk Lienz) in Vollbrand gestanden. Die Alarmierung sei gegen 2.35 Uhr erfolgt, bestätigte ein Polizeisprecher der APA entsprechende Medienberichte. 

Zahlreiche Einsatzkräfte der lokalen Freiwilligen Feuerwehren rückten an, um zu löschen. Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen, auch die Tiere konnten aus dem Stall gerettet werden. Mittwochvormittag waren Nachlöscharbeiten im Gang.

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Auch die Ermittlungen zur Brandursache waren demnach noch im Laufen, hieß es. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde niemand verletzt.

Tirol
Agenturen, msim  | 

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