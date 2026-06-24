Bär soll Schaf in Tiroler Gemeinde gerissen haben

Ein Bär dürfte offenbar im Tiroler Bezirk Landeck umgehen. Auf einer Alm im Gemeindegebiet von Nauders wurde am Montag ein totes Schaf aufgefunden. Nach einer amtstierärztlicher Begutachtung bestand der Verdacht auf Beteiligung eines Bären, teilte das Land mit.

Bezüglich des offensichtlichen Schafrisses in Nauders wurden zur weiteren Abklärung Tupferproben entnommen und an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität Wien geschickt. Weitere Hinweise zur Bärensichtung würden zudem derzeit noch abgeklärt. Bereits am Sonntag war ein Bär laut Land unweit des Fundorts des Schafes gesichtet worden.

Indes wurde Entwarnung gegeben: Bisher habe es keine Hinweise darauf ergeben, dass sich ein Bär Menschen oder dem Siedlungsraum gezielt näherte. Das Land Tirol appellierte weiterhin an die Bevölkerung, Sichtungen von Großraubtieren möglichst rasch über das Sichtungsformular auf der Website des Landes oder direkt an die zuständige Bezirkshauptmannschaft zu melden. Besonders wichtig für die fachliche Beurteilung sei Bildmaterial.