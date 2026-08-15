Crash bei Überhol-Manöver: Junger Motorradfahrer (19) gestorben

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B171 bei Wörgl (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Der Biker wollte offenbar ein vor ihm fahrendes Auto überholen, das jedoch nach links abbog und ihn dabei erfasste, berichtete die Tiroler Polizei am Samstag. Der ungarische Staatsbürger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.