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Tirol

Crash bei Überhol-Manöver: Junger Motorradfahrer (19) gestorben

Der Biker wollte offenbar ein abbiegendes Auto überholen. Der junge Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
15.08.2026, 08:47

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Ein roter Notarzt-Anzug mit einem weißen Kreuz ist von hinten zu sehen.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B171 bei Wörgl (Bezirk Kufstein) ums Leben gekommen. Der Biker wollte offenbar ein vor ihm fahrendes Auto überholen, das jedoch nach links abbog und ihn dabei erfasste, berichtete die Tiroler Polizei am Samstag. Der ungarische Staatsbürger erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Ehemann versuchte sie zu retten: Motorradfahrerin (67) stirbt bei Horror-Unfall

Er wurde beim Zusammenstoß auf die Straße geschleudert und kam einige Meter vom Unfallort entfernt zum Liegen. Die 61-jährige Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt, ebenso ihr 65-jähriger Ehemann und dessen 61-jährige Schwester, die mit im Auto saßen.

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