Geplantes Gipfel-Chalet bremst Liftschaukel

Wäre es nach den ursprünglichen Plänen der Betreiber der südlich von Innsbruck gelegenen Skigebiete Axamer Lizum und Mutterer Alm gegangen, hätte man bereits für die laufende Wintersaison neue Pisten- und Liftpläne drucken müssen. Und zwar ergänzt um eine Verbindungsseilbahn über das Birgitzköpfl. Das ist zwar schon auf beiden Flanken mit Liften der Lizum-Bahnen erschlossen, auch eine Piste führt bereits ins Skigebiet Mutterer Alm. Aber von dort gibt es keine seilbahntechnische Rückkehrmöglichkeit.

Lang gehegte Pläne

Überlegungen für einen dieses Dilemma lösenden Zusammenschluss werden seit Jahrzehnten diskutiert. Und im Gegensatz zu anderen derartigen Projekten – etwa der inzwischen abgesagten Gletscherehe zwischen Pitz- und Ötztal – laufen hier noch keine Naturschützer Sturm.

Selbst die Landesumweltanwaltschaft hält das Vorhaben unter bestimmten Bedingungen – etwa keine Anlagen im nahen Ruhegebiet – für grundsätzlich „machbar“ und, wie deren stellvertretender Leiter Walter Tschon vor einigen Wochen erklärte: Den vielleicht letzten Skigebietszusammenschluss Tirols mit Chance auf Realisierung.

Die wird aber nicht – wie in solchen Fällen üblich – durch geplante Lift- und Pistentrassen gemindert. Hier halten sich die Eingriffe in Grenzen. Die Tiroler Behörden, bei denen derzeit das naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren läuft, haben dennoch massive Einwände. Und zwar mit Blick auf das Birgitzköpfl am Rande der majestätischen Kalkkögel. Hier soll das bestehende Schutzhaus geschliffen und durch ein Boutique-Chalet mit vielfacher Kubatur im Vergleich zu den Bestandsgebäuden ersetzt werden.

Die Abteilung Raumordnung des Landes ist zwar nicht in das Verfahren eingebunden, da das Berghotel gleichsam als Teil der neuen Liftstation geplant und somit im Zuge des Seilbahnkonzessionsverfahrens mitbehandelt wird. Eine harsche Stellungnahme hat man dennoch abgegeben. Darin wird kritisiert, dass bei einem derart großen Beherbergungsbetrieb mit der gewählten Vorgangsweise die Raumordnung und die Tiroler Bauordnung „an einem grundsätzlich sensiblen und landschaftlich exponierten Standort“ ausgehebelt und umgangen werde.