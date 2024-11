Arbeitsunfall: Holzlatten bohrten sich in Arm von 64-Jährigem

Ein 64-jähriger Arbeiter ist am Donnerstag in einem Holzbetrieb im Tiroler Imst schwer verletzt worden.

Der Mann versuchte einen Holzstau in einer Maschine zu lösen, als ein sich darin befindliches Brett abbrach. Anschließend bohrte sich eine Latte in seine Hand und eine weitere in seinen Unterarm.

Der Verunfallte konnte sich laut Polizei noch selbst zu einem Arbeitskollegen bewegen, der die Rettungskette in Gang setzte. Er wurde mit den Hölzern im Körper ins Spital gebracht.