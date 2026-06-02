Arbeiter in Tirol bei Unfall mit Stapler schwer verletzt

Ein 29-jähriger Arbeiter ist Montagnachmittag bei einem Unfall mit seinem Gabelstapler auf einem Firmengelände in Leutasch in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) schwer verletzt worden. Als der Mann den Stapler laut Polizei nach rechts lenkte, stürzte dieser auf die linke Seite, wobei die linke Hand des Arbeiters zwischen dem Führerhaus des Gefährts und dem Asphaltboden eingeklemmt wurde. Ein Kollege kam dem 29-Jährigen zur Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.