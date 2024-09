Tirol: Deutsche Alpinistin stürzt 100 Meter in den Tod

Die Frau war am Ellmauer Halt auf dem Gamsangersteig unterwegs gewesen. Die 26-Jährige rutschte laut Polizei auf einem Stein weg, verlor das Gleichgewicht und geriet über den Wegrand hinaus. Sie stürzte durch steiles, felsiges Gelände in die Tiefe. Die Deutsche starb an Ort und Stelle.