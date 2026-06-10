Deutscher überlebte in Tirol kalte Nacht am verschneiten Berg

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Ein 44-jähriger deutscher Alpinist hat die Nacht auf Mittwoch bei Schnee und Kälte in den Allgäuer Alpen in Holzgau in Tirol verbringen müssen. Der Mann war bereits am Dienstag im Bereich des Strahlkopfes gefallen und über eine sehr steile, felsdurchsetzte Flanke abgestürzt - einem Bericht der Online-Ausgabe der "Kronen Zeitung" zufolge 150 Meter. Mittwochvormittag wurde der Abgängige auf 2.219 Metern Höhe schwer verletzt in einem Schneefeld liegend aufgefunden. Der Deutsche aus der Stadt Ettlingen war beim Eintreffen der Bergrettung Elbigenalp zwar ansprechbar, konnte sich aber an den Unfallhergang nicht erinnern, berichtete die Polizei. Der Mann wurde von sechs Bergrettern erstversorgt und dann nach notärztlicher Versorgung mit dem Notarzthubschrauber "RK2" in das Klinikum Murnau nach Deutschland geflogen.

Der 44-Jährige hatte Dienstagfrüh, aus seiner Ferienunterkunft in Bach kommend, alleine eine Wanderung in den Allgäuer Alpen unternommen. Nachdem der Deutsche nicht zum Abendessen in seiner Unterkunft erschienen und telefonisch nicht erreichbar war, setzte der Unterkunftgeber die Rettungskette in Gang. Noch am Abend wurde eine Suche unter Beteiligung der Polizei, der freiwilligen Feuerwehren Bach und Elbigenalp sowie der Bergrettung Elbigenalp mit Unterstützung von Bergrettungssuchhunden des Bezirkes Reutte und Drohnen der Bergrettung Reutte begonnen, hieß es. Nach der Ortung des Handys des Mannes wurde das Suchgebiet erst auf den Bereich "Bernhardseck" und "Jöchelspitze" festgelegt und anschließend in Richtung Ortsteil "Obergiblen" erweitert.