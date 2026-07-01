Versuchter Mord in Tirol: Alkoholisierter soll Bruder angefahren haben

Die Tiroler Polizei ermittelt gegen einen 32-jährigen Deutschen wegen versuchten Mordes an seinem 27-jährigen Bruder: Zwischen den beiden war es in der Nacht auf Montag vor einem Lokal am Seefelder Plateau (Bezirk Innsbruck-Land) zu einer vorerst verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Schließlich fuhr der alkoholisierte 32-Jährige mit einem Pkw auf den 27-Jährigen zu. Letzterer wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und stürzte zu Boden.

Streit vor Attacke

Der Mann wurde dabei verletzt und mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, berichtete die Exekutive am Mittwoch. Diese konnte der 27-Jährige inzwischen jedoch bereits wieder verlassen. Der 32-Jährige, der keine Lenkberechtigung besaß, flüchtete mit dem Auto, wurde aber kurze Zeit später von Beamten der Polizeiinspektion Telfs festgenommen und in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.

Nach der verbalen Auseinandersetzung war es zwischen den Brüdern auch zu Handgreiflichkeiten gekommen. Daraufhin entfernte sich der 27-Jährige zunächst einige Meter zu Fuß, bevor der Bruder schließlich auf ihn zufuhr.