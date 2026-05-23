Tirol: 19-Jähriger stürzt auf Zugspitze 250 Meter in den Tod
Ein 19-jähriger Deutscher ist in der Nacht auf Freitag bei einer Bergtour auf dem Tiroler Teil der Zugspitze tödlich verunglückt. Er war auf einem Schneefeld ausgerutscht und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände geschlittert. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Wochenende mit.
Auf Schneefeld ausgerutscht: Für 19-Jährigen kam jede Hilfe zu spät
Der junge Mann war am Donnerstagabend mit einem gleichaltrigen Ukrainer nur mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grödeln ausgerüstet von der Talstation der Zugspitzbahn in Ehrwald (Bezirk Reutte) über den Klettersteig Stopselzieher in Richtung Gipfel aufgebrochen. Auf halber Strecke mussten die Bergsteiger ein Schneefeld queren, wobei der vorausgehende Deutsche ausrutschte und 250 Meter über steiles und felsiges Gelände schlitterte. Sein Begleiter setzte einen Notruf ab.
Der 19-jährige Ukrainer konnte von Mitgliedern der Bergrettung Ehrwald und einem Notarzthubschrauber mittels Seilwinde unverletzt geborgen werden. Der tödlich verunglückte Bergsteiger wurde mittels Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.
Jährlich Todesopfer auf der Zugspitze
Die Zugspitze, mit 2.962 Metern der höchste Berg in Deutschland, der teilweise aber auf österreichischem Gebiet liegt, fordert regelmäßig Todesopfer. Im Vorjahr waren es vier Menschen, die von einer Bergtour nicht mehr zurückgekehrt sind. Im Jahr 2024 waren es sogar sieben Personen.
Seit 1953 findet jedes Jahr die Gatterlmesse auf dem Zugspitzplatt statt, bei der allen Berg- und Skisportlern, die in Bergen tödlich verunglückt sind, gedacht wird. Ebenso wie allen Angehörigen der Bayrischen Polizei, die während des Dienstes gestorben sind. Grund für die Gatterlmesse ist ein Lawinenunglück im Jahr 1952: Am 20. Dezember riss eine Lawine vier Grenzpolizisten und einen Vorarlberger Skibergsteiger am sogenannten Zugspitzgatterl in den Tod.
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