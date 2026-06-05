Großglockner-Unfall: Senior (91) mit Kopfverletzung im Spital

Ein 91-Jähriger ist Donnerstagmittag im Osttiroler Kals oberhalb einer Schutzhütte am Großglockner abgestürzt und offenbar schwer verletzt worden.

Der Tscheche wollte laut Polizei den Tauernbach beobachten und stürzte dabei rund 25 Meter über eine steile Böschung. Der Senior wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in die Innsbrucker Klinik geflogen.