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Tirol

Großglockner-Unfall: Senior (91) mit Kopfverletzung im Spital

Der Mann stürzte oberhalb von Schutzhütte über eine steile Böschung. Er wurde ins Spital geflogen.
05.06.2026, 10:33

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Ein gelber ÖAMTC Hubschrauber fliegt über einem wolkenlosen Himmel.

Ein 91-Jähriger ist Donnerstagmittag im Osttiroler Kals oberhalb einer Schutzhütte am Großglockner abgestürzt und offenbar schwer verletzt worden.

Innsbruck: Mann nach Sturz von Mauer schwer verletzt

Der Tscheche wollte laut Polizei den Tauernbach beobachten und stürzte dabei rund 25 Meter über eine steile Böschung. Der Senior wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung in die Innsbrucker Klinik geflogen.

Innsbruck
Agenturen  | 

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